Ressamlar sergi açtı

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Taner Dursun ve ressamlar katıldı. Sergide, yağlı boya üzerine yapılan Zonguldak, Atatürk ve deprem konulu resimler yer aldı. Açılışta konuşma yapan Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, “Zonguldak emeğin başkenti. Sanat konusunda da hem sanatçı yetiştirme hem de sanatsal konularda önemli bir il. Bugünde çok sayıda sanatçımızın resim sergisinde bulunuyoruz. Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı Zonguldak'ın nostaljik fotoğraflarının yer aldığı emeği geçen sanatçılarımızı kutluyorum” dedi.

Kurdele kesimin ardından Vali Yardımcısı Uçar ve protokol üyeleri sergiyi gezdi.