Ressamlardan 23 Nisan sergisi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 25 ressamın 86 tablosundan oluşan “23 Nisan Çaycuma Günleri Resim Sergisi” açıldı.

Türkiye'nin ilk kadın sualtı ressamı Figen Ramazan Oğulları ile Ressam Ferman Aydın'ın organizatörlüğünü, Özen Pekyılmaz'ın da küratörlüğünü yaptığı “23 Nisan Çaycuma Günleri Resim Sergisi” Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 25 ressamın 86 eserle katıldığı serginin açılışına Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Atatürkçü Düşünce Derneği Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, bazı belediye meclis üyelerinin yanı sıra kalabalık bir sanatsever topluluğu katıldı.

Öte yandan sergiye katılan Ressam Ayda Sezgingil Doğan, yağlı boya 4 tablosunu Çaycuma Belediyesine bağışladı. Sergi 2 Mayıs' tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak.