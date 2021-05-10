Risk haritasında kırmızı olan Zonguldak'ta tam kapanma sonrası normale dönüyor

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs vakalarında artış yaşanmasının ardından Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmanın 12'inci gününde alınan tedbirler ile birlikte yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen Nisan ayında açıkladığı tabloda en 578,82 ile en çok vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta, tam kapanma süreci ve denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte en çok vaka düşüşü yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan 2021 günü 19:00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü 05:00'de sona erecek olan tam kapanma süreciyle birlikte kentte tedbirler sürdürülüyor. Zonguldak'ta yeni tip korona virüs vakalarında artış yaşanmasının ardından Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmanın 12'inci gününde emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Seyahat İzin Belgesi ve Görev Belgesi haricindekilerin geçişine izin verilmedi kent merkezinde birçok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu. Yaya olarak sokağa çıkan vatandaşlar da yaya ekiplerince durdurularak belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan ise kontrol noktalarından geri gönderildi. Kapanmanın 12'inci gününde alınan tedbirler ile birlikte yavaş yavaş normale dönmeye başladı.