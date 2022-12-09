Ruhsatsız işyerinin ekiplerce yıkımına başlandı

Zonguldak'ta bir ruhsatsız olduğu tespit edilen bir işyerinin ekiplerce yıkımına başlandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşil Mahalle'de 58 metrekarelik ruhsatsız olduğu tespit edilen bir işyeri için mahkeme süreci tamamlandı. Ekipler yıkım kararı alınan işyeri için sabah saatlerinde belirtilen adrese gitti. Burada yapılan tespitlerin ardından binanın enerji ve gaz kesim işlemleri gerçekleştirildi.

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de işyeri önünde tedbir aldı. İşyeri sahibi ile yapılan görüşmelerin ardından yıkım işlemine başlandı.