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Ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 2 tutuklama

Zonguldak’ta KOM ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta KOM ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Şubat günü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe ve Kozlu ilçesinde ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma süresi boyunca fiziki ve teknik takibi sürdüren ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 117 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahla el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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