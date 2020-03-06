Rutkay Aziz “1984 - Büyük Gözaltı” oyunu ile Ereğli'ye geliyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi “1984-Büyük Gözaltı” tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturuyor.

İngiliz yazar George Orwell'in 1949 yılında yayınlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri “1984”, iki usta sanatçının buluşmasıyla tiyatro sahnesine taşınıyor. Taner Barlas'ın roman ve oyun çevirilerinden kurgulayarak oluşturduğu “1984 - Büyük Gözaltı”, Rutkay Aziz'in yönetmenliği ve her iki sanatçının başrol performansına eşlik eden geniş bir oyuncu kadrosuyla 14 Mart 2020 Cumartesi günü, saat 20.30'da Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kdz. Ereğli Öğretmenevi ve Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Müdürü Vedat Açıkalın tüm Ereğli halkını “1984 - Büyük Gözaltı” adlı tiyatro oyununa davet etti.