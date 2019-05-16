Rüzgarlımeşe İlkokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları atölyesi açıldı

Sınıf öğretmen ve öğrencilerinin E-Twinning projesi kapsamında oluşturulan “Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi” açılışı yapıldı.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Akgül ile şube müdürleri Yasin Türkoğlu, Hamza Eryiğit ve İsmail Öztürk katıldı. Açılış öncesi konuşma yapan Okul Müdürü Ferit Karadayı Projeyi yürüten 4.Sınıf öğretmeni Emine Handan Aydınlık'a teşekkür etti. Ayrıca Atölyenin kurulmasında maddi katkı sağlayan hayırseverlere ve okul aile birliğine teşekkür eden Okul Müdürü Ferit Karadayı Bakanlığın 2023 vizyonu kapsamında Tasarım Beceri Atölyelerinin bir ayağı olarak Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesini kurduklarını belirtti.

Açılışı Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı yaptı. Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle mangala ve diğer zeka oyunları oynadı ve E-Twinnig projesinde dereceye giren öğrencilere madalyalarını taktı. Açılıştan sonra proje sergisini de gezen Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti.