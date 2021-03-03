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Sac yüklü kamyon yan yattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sac yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sac yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.


Kaza, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Sanayi girişinde meydana geldi. 67 ZL 483 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda dubalarla güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Kaza yapan kamyonun sac yüklü olduğu görüldü. Şoför kazadan yara almadan kurtulurken, kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili rapor tutuldu.

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