Saçma ile yaralanan şahini jandarma kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan şahin tedavi edilerek koruma altına alındı.

Çaycuma ilçesi Perşembe-Kozcağız Karayolu bölgesinde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yaralı şahin bulundu. Uçamayacak halde bulunan yaralı şahin, tedavisi için veteriner hekime getirildi. Yapılan muayenede şahinin üzerinde saçma izlerine rastlanıldı.

Yaralı şahin, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tedavisinin ardından tekrar doğaya salınmak üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.