Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsu etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sel, fırtına ve hortum uyarısı yaptığı Zonguldak'ta sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde itibaren başlayan sağanak yağışlara vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Yağışlar nedeniyle bazı vatandaşlar, iş hanlarının altlarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise şemsiye almak için dükkanlara akın etti. Hava sıcaklıkları ise 16 derecelere kadar düşerken, yağışlı havanın Salı gününe devam etmesi bekleniyor.