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Sağanak yağış nedeniyle okul inşaatını su bastı

Zonguldak dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sonrası bir okul inşaatının temelini su bastı


Zonguldak kent merkezinde yapımı devam eden Gazi İlköğretim Okulu inşaatın temeli şiddetli yağış nedeniyle temeli sular altında kaldı. Zonguldak Belediyesine bağlı Fen İşleri ekiplerinin yoğun çapaları sonucunda tıkanan rögar kapağı tamir edilerek suyun geçişi Şems'i Denize sokağına verildi.


Öte yandan yüzme havuzu görünümüne bürünen okul inşaatındaki suyun boşaltma çalışmaları belediye ekipleri tarafından ekipleri tarafından yapılarak kısa sürede temizlendi.

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