İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yağış sonrası çöpler limanlara toplandı

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle denize atılan çöpler limanda birikti.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle denize atılan çöpler limanda birikti.


Zonguldak'ta çöpler, dün etkili olan sağanak yağış sonrasında sürüklenerek limanda toplandı. Öğlen saatlerinde limana yürüyüş yapmak için gelen vatandaşları gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çöplerin içerisinde, plastik atıklar ve tahta parçaları yer aldı. Vatandaşlar biran önde denizde toplanan çöplerin temizlenmesini istedi.

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