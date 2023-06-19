İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yağış uyarısı emniyet ekiplerini teyakkuza geçirdi

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış beklenmesi üzerine ekipler alarma geçti.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış beklenmesi üzerine ekipler alarma geçti.


Karadeniz'de çok kuvvetli yağış uyarısının ardından Gökçebey ilçesinde cadde sokak ve dere kenarlarında önlemler alan ekipler vatandaşları dere kenarlarından uzak durmasını ve araçlarını şehir merkezlerine park etmeleri konusunda uyardı. Sağanak yağışın bölgede etkili olması beklenirken. Dere kenarı ve menfezlerdeki çalışmaları ekipler ve emniyet güçleri sürdürdü.

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