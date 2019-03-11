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Sağlık Bakanı Koca, hastane inşaatını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.


Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fener semtinde yapımı devam eden 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi inşaatını inceledi. Beraberinde Vali Erdoğan Bektaş ve milletvekillerinin eşlik ettiği programda Bakan Koca'ya minyatürü üzerinden hastane binası hakkında bilgiler aktarıldı.


Bakan Koca hastane inşaatının ardından Zonguldak Valiliğine geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Koca, Vali Erdoğan Bektaş'ın makamına ziyaret gerçekleştirdi. Koca, Zonguldak ili sağlık hizmet sunumu ile kentin sağlık hizmetleri hakkında brifing alacak.

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