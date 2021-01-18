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Sağlık çalışanları kapanan yolda dakikalarca bekledi

Zonguldak’ta şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli sağlık çalışanları 30 santimetreyi aşan karda işe gidebilmek için mücadele verdi.

Zonguldak'ta şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları 30 santimetreyi aşan karda işe gidebilmek için mücadele verdi.


Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sağlık çalışanları, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelince dakikalarca otobüs bekledi. Kozlu ilçesindeki kavşakta bekleyen sağlık çalışanları, trafiğin durma noktasına gelmesiyle birlikte işe yetişemedi.


Halk otobüslerinin kar yağışı sebebiyle gecikmeli çalışmasıyla dakikalarca otobüs bekleyen sağlık çalışanları, karla mücadele çalışmalarının yapılmasıyla birlikte işlerine gidebilmek için yola çıktı.

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