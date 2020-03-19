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Sağlık çalışanlarına teşekkür için balkonlara çıktılar

Zonguldak’ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla balkonlarına çıkarak alkışladı.

Zonguldak'ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla balkonlarına çıkarak alkışladı.


Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisi devam eden korona virüs nedeniyle Türkiye'de 191 kişi izole edilirken 3 kişi hayatına kaybetti. Sağlık Bakanlığının özverili çalışmaları nedeniyle vatandaşlar sosyal medyada kampanya başlattı. Vatandaşlar sosyal medya da,sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla, 'Saat 21:00'da balkonlara çıkıp alkışlayalım' diyerek kampanya başlattı. Vatandaşlar saat 21:00'da balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Öte yandan vatandaşların alkış seslerini duyan kişiler ise sokağa çıkarak o anları çekerek sosyal medya da paylaştı.

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