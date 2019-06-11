Sağlık çalışanlarının ‘Yav He He' oyunu tekrar sahnelenecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktor ve çalışanlarının ‘Yav He He Mamoş Üniversitede' tiyatro oyunu tekrar sahnelenecek.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki doktor, diş hekimi, hemşire ve veri personelinden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği ‘Yav He He Mamoş Üniversitede' oyunu yoğun istek üzerine tekrar seyirciyle buluşacak. 17 Haziran Pazartesi 20:00'de Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatronun geliri ile Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'ne uygulama laboratuvarının yapılacağı belirtildi. Tüm geliri eğitime aktarılacak olan tiyatro oyununa tüm Ereğli halkı davet edildi.