Sağlık ekiplerinin karla mücadelede zorlu mesaisi

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle hastalara ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri zorlu mesailerini sürdürüyor. Ağaçların kapattığı yolları kendi imkanlarıyla açarak hastalara ulaşan ekipler, gebe bir hastayı da zorlu mesainin ardından hastaneye ulaştırmayı başardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarılarının ardından kentte iki gündür etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımı güçleştirdi. Kdz. Ereğli ilçesinde 8 aylık hamile hasta, sancıları tutunca 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans ve UMKE'den oluşan iki ekip, Emirali köyüne ulaşmayı başardı. Özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açma çalışmalarını günün ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Zaman zaman kara saplanan araçlar, uzun uğraşlar sonucu yoluna devam etti.

Karla kapanan yollara kardan yıkılan ağaçlar da devrilince, ekipler zorlu mücadele verdi. Yola devrilen ve yolu kapatan ağaçları temizleyerek ilerleyen ekipler, Çiğdem Sarıca'ya ulaşmayı başardı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sarıca, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.