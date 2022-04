Sağlık Müdürlüğü "Kanser Haftası" etkinlikleri düzenledi

Kanser Haftası çerçevesinde Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz Merkez Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) ziyaret etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner ile birlikte KETEM personeli ile görüşerek kanser taramaları hakkında bilgi aldı. Fatma Tutulmaz, Kanser haftası nedeniyle kanser hastalığı ve sağlıklı yaşam konusunda toplumdaki farkındalığı artırmak ve bu konuda vatandaşları bilinçlendirmenin önemini ve kanserin erken evrede teşhisini sağlayan kanser tarama çalışmalarını da desteklediklerini belirtti. Daha sonra Tutulmaz, tarama için gelen kadınlarla bir süre sohbet etti.

1-7 Nisan Kanser haftası etkinlikleri çerçevesinde bir açıklamada bulunun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:

"Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olabilmektedir. Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Kanser beraberinde get irdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre; Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1 kişinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1'inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve daha uzun süre maruz kalması ile birlikte hastalığa bağlı yükün artması beklenmektedir. Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30-yüzde 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır. Pandemi döneminde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması hem kanserden korunmada hem de salgınla mücadelede önemli birer etkendir. Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir. Pandemi gerekçesiyle taramaların ertelenmesi, ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabilmektedir. Kanser taramaları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmaktadır. 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak uygulanır. Her yıl 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftasında, ülkemiz açısından önemi giderek artan kanser hastalığına karşı halkta konuya ilişkin farkındalık oluşturmak, taramalara katılımı artırmak için düzenlenen bu etkinliklerle halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek hedeflenmektedir. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'nda tüm vatandaşlarımızı taramalara davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum."