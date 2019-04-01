Sağlık-Sen Başkanı Duvarcı saldırıyı kınadı

Ereğli Şube Başkanı İbrahim Duvarcı İzmir'de bir aile sağlığı merkezi çalışanına yönelik gerçekleşen saldırıyı kınarken, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini ifade etti.

Kdz. Ereğli Sağlık Sen Şube Başkanı İbrahim Duvarcı İzmir'de bir aile sağlığı merkezinde çalışan arkadaşlarına yönelik saldırıyı kınadı. Duvarcı yazılı olarak yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Gün geçmiyor ki sizin karşınıza sağlık çalışanlarına şiddet haberlerini kınamak için geçmeyelim. Bu kez de İzmir'de bir aile sağlığı merkezinde çalışan bir arkadaşımıza menfur bir saldırı gerçekleşmiştir. Üstelik yasalara aykırı bir işlem talebiyle, üstelik tam 10 kişiyle saldırarak yapılmıştır bu saldırı. Artık biz kınamaktan, sizlerde sağlıkçıya şiddet haberi yapmaktan bıktınız ama ne yazık ki bazı kendini bilmez insanlar sorunlarını şiddetle çözmekten, şiddeti çözüm yolu olarak kullanmaktan bıkmıyor, usanmıyor. Soruyorum; 7/24 esasıyla halkımıza kesintisiz hizmet etmeye çalışan sağlık çalışanları, karakolda polis, bankadaki veznedar, tapu kadastrodaki memur kadar saygıyı hak etmiyor mu? Görevi başındaki memura saldırmanın cezaları caydırıcı hale gelmedikçe, şiddet uygulayan şahsiyetsiz şahıslar karakolun, mahkemenin ön kapısından girip arka kapısından elini kolunu sallayarak çıkıp gezebildikçe biz bu sorunun düzeleceğine inanmıyoruz. Sağlık-Sen olarak gerek beyaz kod uygulamasının devreye alınmasında, gerek hastanelerde güvenlik personelinin artırılmasına dönük çalışmalarda bakanlığımızın çalışmalarına öncülük etmiştik. Bu çalışmaların, sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi içinde elimizden geleni yapmaya hazırız. Sağlık-Sen ve Memur-Sen olarak asla ideolojik saplantılarla hareket eden bir sendikacılık faaliyetinde olmadık, olmayacağız. Bizim için kaldırım taşları sökülerek, çalışanları kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya getirecek anarşi eylemleriyle bir sonuç alabilmek mümkün değildir. Biz çözümün medeni yöntemlerle masada halledebileceğini düşünüyoruz. Ama bir yandan da sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaya, hatta birçok yerde öldürülmeye devam ediyor. Kendi sağlığını ve güvenliğini sağlayamayan sağlık çalışanları olarak milletimize hizmete nasıl devam edebiliriz? Bu minvalde bakanlığımızı ve konunun taraflarını, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda acilen masaya davet ediyoruz. Son olarak görevi başında şiddete uğrayan tüm mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat eden görev şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”