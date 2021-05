Sağlık Sen hastane çalışanlarını ziyaret etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Sağlık Sen Temsilciliği tarafından, Çaycuma Devlet Hastanesi sağlık çalışanları birimlerinde ziyaret edildi.

Sağlık Sen İlçe Başkanı Eren Akkaş, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunarak şunları söyledi:

"Çaycuma ilçemizin sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramına ulaşabilmesinde büyük katkısı olan fedakar sağlık çalışanlarımız, koronavirüs pandemisiyle mücadelede önemli görevler üstlendiler, günlerce ailelerinden uzak kalarak canları pahasına görev yaptılar. Yoğun çalışma sürecinde her koşulda mesleklerinin gereğini fazlasıyla yapma gayreti içinde olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek isteriz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi ve ailelerin her bir ferdini de kutlarız. Hastanemizde her koşulda birlikte mücadele ettiğimiz, sevinci, hüznü, başarıyı birlikte yaşadığımız çalışma arkadaşlarımın, tüm fedakar sağlık çalışanlarının ve birlik olma gücümüzü bize bir kez daha hatırlatan ve bu zorlu günlerde destekleriyle yanımızda olan ailelerimizin Ramazan Bayramı'nı ve Ramazan ayı içine denk gelen Hemşireler günü, Ebeler günü, Anneler günü, Psikologlar günü ve Eczacılar günü gibi günlerini en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir çalışma hayatı geçirmelerini dileriz. Yetkili sendika olarak her zaman ve her koşulda arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu süreçte yanımızda olan tüm idarecilerimize teşekkür ederiz."