Saha bakım çalışmaları devam ediyor

Lig takımı Zonguldak Kömürspor iç sahada maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda çimlendirme çalışması devam ediyor.

Lig Beyaz Grupta ki Zonguldak Kömürspor'un iç sahada maçlarına ev sahipliğin yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafında bakıma alınmıştı. Kırmızı Lacivertli takımın yeni sezon da Karaelmas Kemal Köksal Staydumunda oynamasına karar verilmesinin ardından çalışmalar hızlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri geçtiğimiz sezon en çok zarar gören kale önleri ve bir çok yerde çimlendirme çalışmasına başladı. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda çalışmaların Kömürspor'un 8 Eylül'de Amed Sportif Faaliyetleri ile oynayacağı maça yetişmesi planlanıyor.