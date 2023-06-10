Saha çalışmasında bulduğu kelebek ilgi odağı oldu

Zonguldak'ta 15 santimetre büyüklüğündeki büyük tavus kelebeği ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bahar ve yaz mevsiminde görülen büyük tavus kelebeği bu kez de Zonguldak'ta görüldü. Yaklaşık 15 santimetre büyüklüğündeki kelebeği saha çalışması sırasında tesadüfen bulan Biyolog Aycan Altındağ, kelebeği yakından inceleyerek fotoğrafladı.

Kelebeğin aslında bir tür güve olduğunu ve Türkiye'de oldukça yaygın olduğunu ifade eden Altındağ, ancak kanat büyüklüklerine değişim gösterdiğini ifade etti. Altındağ, "Farklı bir konuda Kilimli ilçesinde saha çalışmaları yapıyorduk. Görüntüsüyle en güzel canlılardan biri olduğunu söyleyebileceğimiz tavus kelebeği, karşımıza çıktı. Bizim de yakından inceleme fırsatımız oldu. Tavus kelebeği, Saturnia pyri aslında bir kelebek değil. Daha çok tavus güvesi olarak anılan bir güve türü. Her yıl bahar ve yaz aylarında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görülebiliyor ve ilgi çekici boyutu sebebiyle haberlerde yer alıyor.15-20 cm'ye ulaşan kanat açıklığı ile Türkiye'de oldukça yaygın bulunduğunu söylemek mümkün" ifadelerine yer verdi.