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Saha komiseri il başkan yardımcısı oldu

Zonguldak’ta 11 yıldır yeşil sahalarda saha komiserliği yapan Nihat Ayaz, Toplumsal Uyuşturucu İle Mücadele Eğitim Federasyonu İl Başkan Yardımcılığına seçildi.

Zonguldak'ta 11 yıldır yeşil sahalarda saha komiserliği yapan Nihat Ayaz, Toplumsal Uyuşturucu İle Mücadele Eğitim Federasyonu İl Başkan Yardımcılığına seçildi.


Zonguldak'ta 11 yıldır profesyonel ve amatör lig maçlarında saha komiseri olarak görev yapan 44 yaşındaki Nihat Ayaz son dönemlerde uyuşturucu ile ilgili mücadelesinde sonrasında önemli bir göreve laik görüldü.


Ayaz, Toplumsal Uyuşturucu İle Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) İl Başkan Yardımcılığına seçildi. Nihat Ayaz'ın bu önemli göreve seçilmesinin ardından spor camiasında büyük sevinç yaşandı.


Belediye Kültür Merkezinde tiyatro oyunculuğu da yapan Nihat Ayaz, her projesinde toplumun uyuşturucuya karşı mücadelesini anlatan kısa filmler çekerek toplumu bilinçlendirmişti.


Saha komiseri Nihat Ayaz, ''Zonguldak il başkan yardımcığına atanmış bulunmaktayım.Uyuşturucu ile mücadelede toplumu bilinçlendirerek mücadele etmeyi ilke edinen toplumsal uyuşturucu İle mücadele eğitim Federasyonu (TUMEF) ailesine katıldım. Genel Başkanımız Cemal Olgun, Teşkilat Başkanımız Ersun Yıldız,ve Zonguldak İl Başkanım Özcan Doruk'a teşekkür ederim''dedi.

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