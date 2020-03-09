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Sahada cezalara tepki olarak hareketsiz kaldılar

Akınspor, İstasyon Gemicilerspor maçı öncesinde İl Disiplin Kurulu kararına tepki göstermek amacıyla başlama vuruşunun ardından 1 dakika boyunca topa dokunmama eylemi yaptı.


Süper Amatör Lig'in 17. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Akınspor, saha ve seyircisi önünde İhsaniyespor'u konuk etti. Maçta İhsaniyespor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ederken, mücadelenin 86. dakikasında çıkan olaylar sonucunda karşılaşma tatil edildi. Maçın ardından Akınspor'a 5 ve İhsaniyespor'un ise 2 kişi'ye ceza verildi.


Olayların ardından Akınspor, hafta sonu deplasmanda İstasyon Gemicilerspor'a konuk olduğu mücadelede cezalara tepki gösterdi. Akınsporlu futbolcular başlama vuruşunun ardından 1 dakika hareketsiz biçimde saha içinde kaldı. İstasyon Gemiciler ise bu karara saygı duyarak, 1 dakika boyunca top çevirdi. Karşılaşma İstasyon Gemicilerspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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