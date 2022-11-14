İhlas Haber Ajansı

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Sahada fenalaşan oyuncuya rakip takımın hocası yardım etti

Zonguldak Birinci Amatör Küme Çaycuma Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Gökçebeyspor, ligin 5.

hafta maçında  Çaydeğirmeni Sahası'nda İstasyongemicilerspor 'u 3-0 yendi.


Çekişmeli geçen karşılaşmada Gökçebespor, İstasyongemicilerspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Gökçebeyspor aldığı bu önemli galibiyet sonrasında puanını 10'ya çıkarırken, namağlup olarak yoluna devam etti. Öte yandan maç sırasında tansiyonu düşüp fenalaşan İstasyongemicilerspor oyuncusuna Gökçebeyspor teknik direktör Serkan Bülbül ve Gökçebeyspor takım sağlıkçısı Koray Karademir müdahale etti.

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