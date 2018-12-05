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Sahil bandındaki korkuluklar çöktü

Zonguldak’ta aralıksız devam eden sağanak yağış sebebiyle Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki korkuluklar çöktü.

Zonguldak'ta aralıksız devam eden sağanak yağış sebebiyle Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki korkuluklar çöktü. Vatandaşların sıklıkla kullandığı güzergaha emniyet şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı.


Kent merkezinde yaklaşık bir haftadır devam eden sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağışlar sebebiyle Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki kaldırımda küçük çapta heyelan meydana geldi. Vatandaşların sıklıkla kullandığı kaldırımların kenarında bulunan korkuluklar çöktü. Şans eseri olay sırasında bölgeden kimsenin geçmemesi faciayı önledi.


Ekipler, yaşanan olayın ardından bölgeye emniyet şeridi çekerek yolu kullanıma kapattı.

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