Zonguldak'ta sağanak yağışla beraber sürüklenen plastik atıklar sahilde toplandı.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sahil plastik atık çöplüğüne döndü. Yağışlarla birlikte sürüklenen plastik atıklar sahilde toplandı. Sabah saatlerinde sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Plastik atıkların içerisinde, plastik toplar, su şişeler, meyve suyu kapları ve kartonlar yer aldı.