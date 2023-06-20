İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sahil plastik atık çöplüğüne döndü

Zonguldak’ta sağanak yağışla beraber sürüklenen plastik atıklar sahilde toplandı.

Zonguldak'ta sağanak yağışla beraber sürüklenen plastik atıklar sahilde toplandı.


Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sahil plastik atık çöplüğüne döndü. Yağışlarla birlikte sürüklenen plastik atıklar sahilde toplandı. Sabah saatlerinde sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Plastik atıkların içerisinde, plastik toplar, su şişeler, meyve suyu kapları ve kartonlar yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.