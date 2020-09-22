Sahil yolunda kaza: 1 yaralı

Zonguldak'ta Sahil yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak Milli Egemenlik Caddesi Kozlu Sahil Yolunda meydana geldi. Kozlu istikametinden Zonguldak istikametine giden 67 AG 873 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza 1 kişi yaralanırken seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. Çarpmanın etkisi takla atan araçta yan yattı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.