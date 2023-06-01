Sahilde bulunan varil; ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta Filyos sahilinde bulunan varil ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Çaycuma İlçesi Filyos Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre sahil kenarında hidrolik yağ varili bulundu. Varili gören vatandaşlar hemen durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme sonrasında tehlikeli bir durum olmadığını tespit etti. Öte yandan varilin gemilerden atıldığı iddia edildi.