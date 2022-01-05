İhlas Haber Ajansı

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Sahile bırakılan atıklar tepkilere neden oldu

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde sahil kenarına atılan plastik ve evsel atıklar vatandaşların tepkisine neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde sahil kenarına atılan plastik ve evsel atıklar vatandaşların tepkisine neden oldu.


Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde sabah saatlerinde sahile yürüyüş için giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Vatandaşların sahile bıraktıkları, alkol şişeleri, çöpler ve şu şişeleri görüntü kirliliğine neden oldu.


Sahile bırakılan atıklara tepki gösteren vatandaşlar, “ Burası daha yeni temizlendi. Buranın halini çok kötü. Yazıklar olsun. Bu çöpler buraya bırakana hiç birşey demiyorum. Belediye temizliyor vatandaş atıyor. Burayı bu hale getirenleri ceza yazılması gerek”dedi.

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