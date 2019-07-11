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Sahile hafriyat döken kamyona ceza

Zonguldak’ta sahile hafriyat döken kamyona toplamda bin 471 lira ceza yazıldı.

Zonguldak'ta sahile hafriyat döken kamyona toplamda bin 471 lira ceza yazıldı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sabah 05.00 sıralarında Kilimli sahiline hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Hafriyat döktüğü tespit edilen kamyonun sürücüsüne belediye tarafından bin lira, trafik ekiplerince de 471 lira ceza yazıldı. Kamyon sürücüsüne "Çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan adli soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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