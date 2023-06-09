Sahile vuran ölü inek şaşkına çevirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde deniz kıyısına telef olan inek cesedi sahile vurdu. Durumu gören vatandaşlar şaşkına dönerken belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesindeki plajlar mevkisine ölü inek vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi. Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali düşünülen ya da Ukrayna'da Kahovka Barajı'na düzenlenen saldırı sonucunda telef olarak deniz yoluyla karaya vurduğu telef olabileceği şüphesinde durulan yetkililer inceleme yaptıktan sonra ölü ineği sahilden alarak boş bir araziye gömdü.