Şahin 2 bin kişiye kandil simidi dağıttı

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kandil Gecesi nedeniyle 2 bin vatandaşa kandil simidi dağıttı.

Regaip Kandili nedeniyle Ereğli İş Bankası önünde kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi dağıtan belediye başkanı adayı Erol Şahin, tüm vatandaşların tek tek kandilini kutladı. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte dağıtılan kandil simitleri bez torbalara konularak çevre duyarlılığına da dikkat çekildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, halkın fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi. Şahin ve beraberindekiler, kandil simidi dağıtımından sonra çarşı merkezindeki çay ocaklarındaki vatandaşlar ile tek tek görüşerek hem kandillerini kutladı hem de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart da Ereğli'de katılacağı mitinge davet ettiler. Şahin, Ereğli'ye kısa bir zaman içerisinde ilk defa gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en iyi şekilde karşılanması gerektiğine dikkat çekip, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Ereğli'ye olan bu ilgisini ve sevgisini karşılıksız bırakmayalım ki Ereğli'miz kazansın” dedi.