İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahin 2 bin kişiye kandil simidi dağıttı

AK Parti Kdz.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kandil Gecesi nedeniyle 2 bin vatandaşa kandil simidi dağıttı.


Regaip Kandili nedeniyle Ereğli İş Bankası önünde kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi dağıtan belediye başkanı adayı Erol Şahin, tüm vatandaşların tek tek kandilini kutladı. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte dağıtılan kandil simitleri bez torbalara konularak çevre duyarlılığına da dikkat çekildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, halkın fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi. Şahin ve beraberindekiler, kandil simidi dağıtımından sonra çarşı merkezindeki çay ocaklarındaki vatandaşlar ile tek tek görüşerek hem kandillerini kutladı hem de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart da Ereğli'de katılacağı mitinge davet ettiler. Şahin, Ereğli'ye kısa bir zaman içerisinde ilk defa gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en iyi şekilde karşılanması gerektiğine dikkat çekip, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Ereğli'ye olan bu ilgisini ve sevgisini karşılıksız bırakmayalım ki Ereğli'miz kazansın” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.