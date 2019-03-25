Şahin: "AKSEM Batı Karadeniz'in en büyüğü olacak"

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ilçe merkezinde hayata geçireceği Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKSEM) projesini seslendirdiği video film ile anlattı.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin tüm projelerini halkın talep ve istekleri doğrultusunda hazırladıklarını belirterek, profesyonel proje ekibi tarafından hazırlanan Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni (AKSEM) Ereğli halkına anlattı.

Batı Karadeniz'in en büyük ve en modern projesi olacak olan AKSEM'in kente nefes altıracağını ve tıpkı Kent Meydanında olduğu gibi bu projenin de otopark sorununa çözüm getireceğini belirten Şahin, hayata geçirilecek proje ile Kdz Ereğli'nin Konservatuar'a da kavuşacağını belirtti.

Endüstri Meslek Lisesi'nin Milli Eğitim bakanlığı ile anlaşarak Kışla'da bulunan kamyon garajına taşınacağını ve bu alanda gerçekleştirilecek olan projenin içerisinde bin araçlık otopark yapılacağını, üzerine de Konservatuar, gösteri ve konferans salonu, kafeterya ve bebek emzirme odaları ile kreş yapılacağını belirten Şahin, projenin Batı Karadeniz'in en büyük ve en modern bir projesi olacağını söyledi.