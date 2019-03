Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Erdemir ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan 27. Dönem toplu sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlanmasıyla sabah fabrika girişine gidip önce Erdemir çalışanlarına, akşam saatlerinde ise Türk Metal Sendikası'na ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak emekçilerin yanında olduğunu gösterdi.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, SKM Başkanı Av. Adem Öztürk, belediye meclis üyesi adayları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili ile Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti. Erdemir ile imzalanan toplu sözleşme nedeniyle sendika da bulunan işçilerle tek tek selamlaşıp ‘Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Şahin, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ve yönetimi tarafından kapıda karşılandı. Oldukça samimi bir havada geçen görüşme sırasında Başkan Adayı Şahin toplu sözleşmenin anlaşmayla sonuçlanması nedeniyle getirdiği pastayı Sendika Başkanı Metin Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Saadet Oruç ve İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte kesti.

Şahin “Biz her zaman emekçi kardeşlerimizin yanında olacağız”

Toplu sözleşmenin anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin, her zaman emekçinin yanında olduklarını söyledi. Şahin konuşmasında “27. Dönem toplu sözleşmeyi Allah hayırlı uğurlu etsin. Sözleşmemizin güzel bir şekilde imzalandığını öğrendik dün gece saatlerinde. Bunun Erdemir camiasına, sendikamıza ve tüm Ereğli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Tabi işçi ve işveren arasında ki bu tür sözleşmelerin karşılıklı mutabakatla tamamlanması bizleri mutlu ediyor. Çünkü Erdemir bizim, Ereğli'mizin gözbebeği. Erdemir'i ve çalışanları temsil eden sendikalarımızın da Kdz. Ereğli'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Tabi orada elde edilen sosyal haklar Ereğli'mizin huzurunu, refahını yükseltiyor. O yüzden ben sendikamızı canı gönülden tebrik ediyorum. İşçilerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenap-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bunların hepsi güzel şeyler. İnsanlarımızın, ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde böyle güzel sözleşmeleri yapabilmek, işçilere bu hakları alıp, ortaya koyup onları tatmin edebilmek herkesin harcı değildir. O yüzdende sizin şahsınızda tüm yönetici arkadaşlarınızı, Türk Metal Sendikası Genel Merkezi'ni, yöneticilerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biz her zaman emeğin ve alın terinin yanındayız. Belediye başkanı olduğum da her zaman emekçi kardeşlerimizin yanında olacağım” dedi.

Oruç “Erdemir'de işçilerin haklarını çok güzel savundunuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Saadet Oruç, toplu sözleşme görüşmelerini yakinen takip ettiklerini ve anlaşmayla sonuçlanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Türk Metal Sendikası'nın Erdemir'de çalışan işçilerin haklarını çok güzel bir şekilde savunduğunun altını çizen Oruç konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Öncelikle sizi tebrik etmek için ziyaret etmek istedik. Yüreğimizin Ereğli'yle, Ereğli'mizin kalbide Türk Metal'le atıyor. Yani buranın en önemli sivil toplum kuruluşunuz.. Ereğli üretimin, sanayinin, emeğin, alın terinin kenti ve siz burada çalışanların haklarını çok güzel bir şekilde savunuyorsunuz. Bu vesileyle sizleri hem tebrik etmek hem de Cumhurbaşkanımızın 19 Mart'ta Ereğli'de yapacak olan mitingine sizleri bizzat kendim davet etmek istedim.”

Ercan “Ereğli ekonomisine katkı sunacak”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a ziyaretinden ve söyledikleri sözlerden dolayı teşekkür eden Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, yeni sözleşme ile birlikte Ereğli ekonomisinde de canlanma olacağını dile getirdi. Ercan konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Ben hem başkanımızın hem de sizlerin güzel sözleri için şahsım, teşkilatım ve Erdemir çalışanları olarak canı gönülden teşekkür ederim. Bu sürece 1 Eylül itibariyle başladık. Başladığımızda 6 tane toplantı gerçekleştirdik. İlk üç toplantıda çok sıkıntılı bir süreç yaşamadık. Ama 3. toplantıdan sonra sürecin zor olacağını gösteren bir senaryo önümüze geldi. Bunu şunun için söylüyorum; toplu sözleşmenin anayasasında genelde işveren kanadı çok fazla talepte bulunmaz. Toplu sözleşmenin anayasasında genellikle isteyen taraf işçi tarafıdır, sendika tarafıdır. Ama biz bu toplu sözleşmede Erdemir yönetiminden toplamda 80 maddenin 54 maddesini değiştirmek isteyen bir durumla karşı karşıya kaldık ve süreç uzadı. Geldiğimiz 6. toplantıda uyuşmazlığı tuttuk. O süreci geldik arkadaşlarla paylaştık. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Dün itibariyle de sözleşmeyi tamamlamış olduk. Daha önce ki süreçte olduğu gibi bu süreçte de çalışanlarımızın hiçbir hakkını masada bırakmadık. Çünkü bu para burada dönecek. Sadece Erdemir çalışanlarının değil onların ailelerine, Ereğli halkına hepimize hayırlı uğurlu olsun, Allah güle güle harcamak nasip etsin.”