Şahin göreve gelmeden bir sorunu daha çözdü

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'in girişimleri sonucu Erdemir'de ki taşeron işçilerinin kadroya alınması sorunu çözüme kavuşturuldu.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin henüz daha göreve gelmeden ilçenin önemli sorunlarını bir bir çözmeye başladı. Başkan Adayı Şahin'in girişimleri sonucu Erdemir'de ki taşeron işçilerinin kadroya alınması sorunu çözüme kavuşturuldu.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Erdemir'de çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması sorununu çözüme kavuşturarak “Çözüm adamı” olduğunu bir kez daha gösterdi. Kdz. Ereğli'de hangi sorun olursa olsun ilgilenmek ve çözümü için çaba göstermenin belediye başkanının görevi olduğunu söyleyen Başkan Adayı Şahin “Belediye başkanı Ereğli'de yaşanan her türlü sorunun çözümü için çaba göstermek zorundadır. Erdemir'de ki taşeron işçisi kardeşlerimiz “Biz kadroya geçmek istiyoruz” dediklerinde ‘Bu benim görev alanıma girmiyor' diyemezsiniz. Belediye başkanın görevi sadece yol, su, kanalizasyon, temizlik işlerini yürütmek değildir. Ereğli'de yaşayan her kesin sorunlarının çözümü için çaba göstermek zorundadır. Ben yaşamım boyunca hep çözüm odaklı oldum. Taşeron işçisi arkadaşlarımızla 3-4 defa toplantılar yaptık ve onları dinledim. Emekçi kardeşlerimizin derdini kendime dert edindim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sorunun çözümünün Ereğli için öncelikli olduğunu aktardım. Ereğli'ye “Yarim” diyen Cumhurbaşkanımız da OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş'ı arayarak gerekli talimatları vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere süreci başından beri takip eden, sorunun çözümünde büyük rol oynayan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız hemşerimiz Sayın Saadet Oruç hanımefendiye, OYAK ve Erdemir yöneticilerimiz ile sorunun çözümüne katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Adaylığımızın açıklanmasından bu yana ele aldığımız tüm konuları Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile çözüme kavuşturduk, yapılacak yatırımların önündeki engelleri kaldırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız “Benim Ereğli'de ki elim, ayağım, her şeyim Erol Şahin'dir” diyerek Ereğli'ye yapılacak tüm yatırımların garantisi olmuştur.

Bu vesile ile Erdemir'de ki taşeron sorununun çözülmesi başta işçi kardeşlerimize, ailelerine ve Ereğli halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.