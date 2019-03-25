Şahin Kent Meydanı Projesini anlattı

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ilçe merkezinde hayata geçireceğiz Kent Meydanı ve Otopark projesini halka seslendiği video film ile anlattı.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin tüm projelerini halkın talep ve istekleri doğrultusunda hazırladıklarını belirterek, proje ekibi tarafından hazırlanan Kent Meydanı projesi ile merkezdeki otopark sorununu ortadan kaldıracaklarını anlattı. Şahin projeyle ilgili olarak “Şu anki hükümet konağı ve eski adliye binasını da içine alacak şekilde bin 400 araç kapasiteli, 2 katlı otoparkımız Ereğli'nin otopark sorununu sona erdirecektir. Üzerinde insanlarımız gezip rahat bir nefes alacağı bir alan olacak. Burada festivallerimiz başta olmak üzere, büyük mitingler, toplantılar ve ulusal bayramlardaki ihtiyaçlarımızı görecektir” dedi.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin göreve geldiklerinde Ereğli halkının hak ettiği Kent Meydanı'na kavuşacağını söyledi.