Şahin ve Gövce'den Demirtaş'a ziyaret

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gökçe ve AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek yeni dönemde hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyarette AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin yeni dönemde her zaman Başkan Demirtaş'ın yanında olacağını belirtti. Şahin konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Kdz. Ereğli için elimden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğum gibi Gülüç içinde elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Her zaman yanınızdayım. Gülüç kararını vermiş bize de hem Gülüç'ün hem de sizin yanınızda olmak düşer. İnşallah bu yeni döneminiz hayırlı olur.”

Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ise yeni dönemin Başkan Demirtaş'a hayırlı olmasını diledi.