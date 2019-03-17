Şahin'e Balı Mahallesinden sevgi seli

Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Balı Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ile birlikte Balı Mahallesi'ne davul-zurna ve havai fişeklerle karşılandı. Mahalle sakinlerinin neredeyse tamamı Şahin ve beraberindekileri karşılayarak 31 Mart seçimleri öncesi net tavır ortaya koydu.

Yüzlerce mahallelinin karşıladığı Erol Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, gördükleri manzara karşısında büyük bir sevinç yaşadı. Oyuncu Tahsin Taşkın'da Erol Şahin'e destek için geldiği Ereğli'de, Balı mahallesinde şölene katıldı. Tahsin Taşkın burada yaptığı konuşmasında, “Hani bir deyim vardır: çiçekler çoktur ama gül başkadır. İnsanlar çoktur ama dost başkadır. Bütün ilçeler çoktur ama Ereğli bir başkadır” diyerek Erol Şahin ve Ereğli'ye olan sevgisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç Erol Şahin'e destek istedi ve Şahin'in projelerinin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğunu belirtti. Oruç konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bugün çok sıcaktı ve güzel bir gündü. Güne, çarşı merkezimizdeki esnaflarımızı ziyaret ederek başladık. Belediye başkan adayımız çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah 19 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız burada olacak. Cumhurbaşkanımız Ereğli'de sizlerle buluşmak ve her şeyden önemlisi belediye başkan adayımıza destek olmak, projelerinin arkasında olduğunu belirtmek için geliyor. Güzel müjdeler ile gelecek. Bu buluşma önemli. Ancak en önemlisi 31 Mart'ta belediye başkanlığı seçimlerimizde adayımıza büyük bir destek bekliyoruz. Kdz. Ereğli'de bu seçimleri çok farklı bir şekilde almamız lazım.” AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin'de sloganlar eşliğinde geldiği sahnede Balı sakinlerine müjdeler verdi. Konuşması sık sık alkış ve sloganlar ile kesilen Şahin konuşmalarında, “Ereğli'de ki ve bu bölgedeki işsiz arkadaşlarımızın dertlerini biliyorum. Otopark, yol ve ulaşım sorunlarının olduğunu biliyorum. Bunları çözmek için genç, dinamik, arkasında siyasi güç olan ve kararlı bir ekip ile gece gündüz hiç durmadan günde 15 saat çalışacak birisi lazım. İlk yapacağımız tekstil atölyelerinden bir tanesini bu bölgeye inşa edeceğiz. Burada 250 kişi iş sahibi olacak inşallah, bunun sözünü veriyorum. Belediye başkanı olduğumda, bu bölgeye bir tane istihdam atölyesini inşa edeceğim ve anahtarını 250 Balılıyı çalıştırmayı taahhüt edene ücretsiz olarak vereceğim. Göztepe'den Kandilli'ye kadar olan bu alanın tamamını turizm alanı ilan ediyoruz. Köseağzı mevkisinde yılda en az 1 milyon turistin ziyaret edeceği cam terası inşa edeceğiz. Herkes buraya gelip fotoğraf çektirecek. Aynı zamanda, Ereğli'den Kandilli'ye kadar eski demir yolu vardır, onun çöken yerlerini tamir edeceğiz ve bu alanı komple yürüyüş ve bisiklet yolu yapacağız. Balı daha da kalkınacak. Gelir gelmez ilk işlerimizden birisi imar sorunlarına el atmak olacak. Bunu tüm Ereğli'de çözeceğimiz için Balı'da bundan istifade edecek. Böylelikle doğalgazı olmayan evimiz kalmayacak. Burada deremizin ıslahı var. Asfalt problemlerimiz var. Köseağzı'nın ıslahı var. Çöplüğün ıslahı var. Top sahasının iyileştirilmesi var. Hepsini çözeceğiz inşallah. Ben hayatta olduğum sürece hiç kimse bu bölgeye termik santral yapamaz, bunun garantisini veriyorum. Beni çiğnemeleri lazım. Bizim cesedimizi çiğnemeden bunu yapamazlar. Geçmişte ilçe başkanlığı görevini yaptığımda da böyle bir teşebbüs olmuştu ve buna karşı olduğumuzu açık seçik ilan etmiştik. Bu bölge de böyle bir talebi olan yok, böyle bir bilgi yoktur. Söylenenler tamamen uydurmadır. Bu kardeşiniz 1 Nisan sabahında, beş sene sonrasının hesabını yapacak ve diyeceğim ki ‘5 yıl sonra Balı'ya gittiğimde hiç kimseden oy istemeden Balı'nın oyunun tamamını nasıl alabilirim” diyeceğim. Bir yatırımcı, Ereğli'de yatırım yapmak istiyorsa eğer, ilçe belediyesi olarak bu yatırım alanının yolunu, suyunu, kanalizasyonunu ve hafriyatını bedava yapacağız. Yeter ki yatırımcı gelsin ve temelini atsın, çocuklarımıza iş olsun aş olsun. Biz bu gayede geliyoruz, yatırımcının yanında olacağız. Ereğli'de, çocuklarımıza yüzme öğretecek bir tane havuzumuz yok. Bu kardeşiniz iki tane havuz inşa edecek. Bir tanesi plajda bir tanesi de Ereğli'de olimpik havuz olacak. Ereğli Belediyesi çocuklarımıza bedava yüzme öğretecek. Ayrıca iki tane kapalı halı saha, en az iki tane futbol sahası yapacağım. Devlet Demir Yolları'ndan alınan arazi üzerine; Türkiye'de iki tane örneği bulunan bir okulun üçüncüsünü inşa edeceğiz inşallah. O okul ne okulu biliyor musunuz? Engelli çocuklarımızın ilkokuldan, ortaokuldan meslek lisesini bitirip mezun olacakları bir okulu inşallah Ereğli'ye kazandıracağız. Ereğli'nin sorunlarının çözülmesi ve kalkınması için arkanızda büyük bir güç olması lazım. Kimin gücü? Devlet'in gücü. Hükümet'in gücünün de yanınızda olması lazım. İşte bu kardeşiniz seçilirse bu güç yanımızda olacak. Bakın bizim için daha da büyük bir güç var; Sayın Cumhurbaşkanımız, Haziran ayında geldiğinde ‘Ereğli'nin milletvekiliyim' dedi. Karadeniz Ereğli'ye büyük bir sevgi duyuyor. Ereğli milletvekili olması ve ilçemize özel ilgi duyması sebebi ile 19 Mart'ta Karadeniz Ereğli'ye geliyor. Saat 12'de eski terminal alanında halka seslenecek. O'nu coşku ile karşılayacağız. Orada en az 20 bin kişi olacağız.”