Sahte alkolden Kdz. Ereğli'de 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte alkol aldığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede bir haftadır tedavi göre 52 yaşındaki H.A. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 12 Ekim günü sahte alkol aldığı iddia edilen Hasan A. (52) için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirilen A., yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanarak tedavi edilmeye başlandı. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda kalan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.