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Sahte belgeyle 400 kilometre yol geldiler

İstanbul’dan memleketleri Bartın’a gitmek isteyen 12 kişi, sahte belgeyle Zonguldak’ta yakalandı.

İstanbul'dan memleketleri Bartın'a gitmek isteyen 12 kişi, sahte belgeyle Zonguldak'ta yakalandı. 12 kişiye toplam 37 bin 80 TL idari para cezası uygulandı.


Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak-Bartın il sınırı Nebioğlu belde çıkışında yol kontrolü denetimlerini sürdürüyor. Sabah 08.00 sıralarında durdurulan İstanbul plakalı minibüste yapılan kontrolde araçta bulunan kişiler; tarım işçisi ve inşaat firmasında görevli olduklarını gösteren belgeler gösterdi. Araçtakilerin şüpheli tavır sergilemelir üzerine yapılan araştırmada, 12 kişinin İstanbul'dan memleketleri Bartın'a gitmek istedikleri ve belgelerinin de sahte olduğu tespit edildi.


Araçtaki 12 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer TL idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca şüpheliler hakkında "evrakta sahtecilik" suçlamasından adli işlem başlatıldı.

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