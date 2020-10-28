Sahte içki yaparken yakalandı, 2 litre içkiye el konuldu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri sahte içki yaptığı tespit edilen şahsın evine baskın düzenledi. Operasyonda 2 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İ.A. isimli şahsın ikametinde izinsiz içki ürettiği bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, adli makamlardan alınan arama kararı ile İ.A. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.