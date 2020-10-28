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Sahte içki yaparken yakalandı, 2 litre içkiye el konuldu

Zonguldak’ta jandarma ekipleri sahte içki yaptığı tespit edilen şahsın evine baskın düzenledi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri sahte içki yaptığı tespit edilen şahsın evine baskın düzenledi. Operasyonda 2 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İ.A. isimli şahsın ikametinde izinsiz içki ürettiği bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, adli makamlardan alınan arama kararı ile İ.A. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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