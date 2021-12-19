Sahte içkiden öldüğü iddia edilen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen şahıs toprağa verildi.

İddiaya göre, Zonguldak'ta birkaç gün önce bir internet sitesi aracılığıyla İzmir'den alkol satın alındı. Alkolden çeşitli aromalar yardımıyla içki yapıldı. Yapılan içkiden tüketen 7 kişi baş dönmesi, bilinç kaybı, görme bozukluğu şikayetleriyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yoğun bakıma alınan Mehmet Başkan hayatını kaybederken, ardından Tamer Şeker (50) de kaldırıldığı yoğun bakımda hayata tutunamadı. Yapılan otopsinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan ve kamu kurumundan emekli olduğu öğrenilen Şeker için Çatalağzı beldesinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakiben Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tamer Şeker'in cenazesi defnedildi.

Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturmayı sürdürürken, Uğur K., Mehmet Ç., Ahmet B., İsmail A. ve Kemal D.'nin Atatürk Devlet Hastanesi ve BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavileri sürüyor.