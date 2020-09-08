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Sahte plakalı sürücü yakalandı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta sahte plakalı olarak seyir halinde olan araç ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta sahte plakalı olarak seyir halinde olan araç ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; E.Z.(31) isimli şahsın sahte plaka takılı olarak seyahat ettiği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli E.Z.(31) Zonguldak Ankara Karayolu Elvanpazarcık yol ayrımında yol uygulamasında motor ve şase numarası kazınmış araçla yakalanan E.Z., hakkında yasal işlem başlatıldı.

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