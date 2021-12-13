Şair Sezai Karakoç Anısına Şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi

Ereğli Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik topluluğu ile Genç Kalemler Edebiyat Topluluğu'nun yakın bir zaman önce hayatını kaybeden şair, Türk Edebiyatının önemli yapıtaşlarından olan Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Müzik eşliğinde değerli şairin şiirlerinin okunduğu etkinlik, izleyenleri kendisine hayran bırakarak duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik sonunda Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat İnce, Sezai Karakoç anısına düzenlenen etkinlikte emeği geçen PDR bölüm başkanı Doç. Dr. Okan Bilgin'e, Genç Kalemler Edebiyat Topluluğu Başkanı Doç. Dr. Erhan Yeşilyurt'a ve katılım gösteren tüm öğrencilere teşekkür etti.