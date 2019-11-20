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Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü

Zonguldak’ta jandarma ekipleri devriye sırasında avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzakla yakalamaya çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri devriye sırasında avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzakla yakalamaya çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İki şüpheliye 3 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Kullanılan tuzak için de ayrıca ceza uygulanacağı öğrenildi.


Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığınca Hisarönü Mahallesi eski iskele mevki'inde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında G.Ö (45) ve B.K (43) isimli şahısların avlanması yasak olan saka kuşlarını mühre ile tuzak kurarak yakalamaya çalıştıkları tespit edildi. Mühre olarak kullanılan 2 saka kuşu ile kafeste bulunan 2 saka kuşu olmak üzere toplamda 4 adet kuş ve tuzaklamada kullanılan malzemelere el koyularak, Zonguldak Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.


Şahıslara kuşlar için toplam 3 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Kullanılan tuzak için ise ayrıca cezai işlem uygulanacak.

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