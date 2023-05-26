İhlas Haber Ajansı

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Şakalaşırken silahıyla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 45 yaşındaki şahıs, arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının kazara ateş alması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta 45 yaşındaki şahıs, arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının kazara ateş alması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının kazara ateş alması sonucu boynundan vuruldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Erdoğan Hasret'in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Erdoğan Hasret'in cezaevinden yeni çıktığı ve kaçak maden ocağı işletmeciliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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