Sakarya'dan Zonguldak'a 2 madalya getirdiler

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'ndeki gerçekleştirilen okul sporları Güreş müsabakalarında Alaplılı güreşçiler Zonguldak'a 2 madalya kazandırdı.

7-9 Mayıs tarihlerinde, Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yer alan ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okullar arası gençler güreş grup müsabakaları Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleks Salonu'nda yapıldı.

Sakarya'da gerçekleştirilen okul sporları yıldızlar serbest güreş grup müsabakaların da Alaplı Karşıyaka Ortaokulu öğrencisi Ensar Bayhan kilosunda 3'üncü oldu.Öte yandan yine okul sporlarında serbest güreş grup müsabakaların da Alaplı BİST MTAL ögrencisi Ensar Atar 92 kiloda 3'üncü oldu. Ensar Atar 12-15 Haziran'da Sivas'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.