Sakindere'de değişim sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından sürdürülen projenin alt yapısı tamamlanırken, ağaçlandırma ve üst yapı düzenleme çalışmalarına başlandı.

Sakindere projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bölgede elektrik hatlarının yer altına alınması, alt yapı, taş duvar, kaldırım düzenleme, korkuluk ve asfaltlama çalışmalarının ardından yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları,oturma grupları, çocuk parkı, açık hava spor aletleri, basketbol, voleybol ve futbol oynanabilecek sahanın başlandığını söyledi. Başkan Uysal, “Bağlık Mahallesi'nin özlemle beklediği proje kapsamında Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını büyük ölçüde tamamlarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde alandaki yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına başladı” dedi. Sakindere Proje alanına ladin, göknar, piramit mazı, top akasya, top ligustrum türlerinin aralarında bulunduğu 100 ağaç dikileceğini, ayrıca ağaçlandırmanın yanı sıra alanda oturma grupları, çocuk parkı, açık hava spor aletleri, baskebolt, voleybol ve futbol oynanabilecek sahanın yer alacağını söyleyen Başkan Uysal, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz söz konusu çalışmaları 2 ay içinde tamamlayacak ve Sakindere bambaşka bir görünüme kavuşacak” dedi.